Coronavirus, anche a Muggiò il primo caso di positività a scuola

Anche a Muggiò è stato registrato un caso di positività al coronavirus in una scuola cittadina. A darne notizia, con un videomessaggio rivolto alla cittadinanza, è stata il sindaco Maria Fiorito nella giornata di lunedì 21 settembre. Il primo cittadino ha spiegato di essere stata contattata dal personale di Ats che ha aggiornato la lista delle persone attualmente positive in città tra cui rientra anche uno studente.

"Sono state avvisate tutte le famiglie dei contatti compresi i docenti e sono stati messi immediatamente in quarantena in attesa di tampone" ha spiegato il sindaco Maria Fiorito. Secondo quanto reso noto a scuola è stata effettuata anche una accurata operazione di sanificazione. Attualmente a Muggiò risultano 22 persone positive al covid 49 soggetti in sorveglianza attiva. Il caso di Muggiò segue quello di Lesmo riscontrato in una scuola media cittadina. Altri casi di positività al coronavirus in ambiente scolastico in Brianza avevano riguardato scuole dell'infanzia a Carate Brianza, Lissone e Cesano Maderno.