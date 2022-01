Le farmacie che fanno tamponi gratis, anche ai bambini di un anno

Un problema che in questi giorni le famiglie brianzole stanno affrontando è quello del tampone per la quarantena scolastica. Oltre ai presidi dell'ex Ibm di Vimercate, del drive through di Monza in via Stucchi, e dell'ospedale di Lecco, a Concorezzo ci sono due farmacie che eseguono tamponi gratis per gli studenti per la quarantena scolastica.

Vengono eseguiti tamponi anche per gli alunni del nido, per i bambini a partire da un anno di età. Si tratta della farmacia comunale Aspecon (telefono 039.6040081) e della farmacia Santa Rita (telefono 039.6042516). Non sono servizi ad accesso diretto ma è necessaria la prenotazione.

Da oggi lunedì 24 gennaio saranno già operativi percorsi dedicati alla popolazione scolastica presso i seguenti punti tampone:

- ATS Milano: Trenno, Rho Fiera e Codogno

- ATS Bergamo: Bergamo piazzale Alpini

- ATS Brescia: Brescia via Caprera - Area Brixia Forum

- ATS Brianza: Vimercate (area ex IBM) e drive through Monza (via Stucchi)

- ATS Insubria: Gallarate via Milano, Como via Castelnuovo

- ATS Montagna (da martedì 25/1): Esine e Edolo (Valcamonica), Bormio, Chiavenna, Dongo, Morbegno, Tirano, Sondrio (Valtellina)

- ATS Pavia: Vigevano e Voghera

- ATS Val Padana: Cremona Punto Tamponi Via Ca' del Ferro, Crema Punto Tamponi Largo Dossena 2, Mantova Ospedale Carlo Poma Strada Lago Paiolo 10 - Padiglione 15, Ospedale Castiglione delle Stiviere Via G. Garibaldi, 81

"Le singole ATS, attraverso i loro siti web - spiega la nota regionale - provvederanno a dare informazione circa gli orari di apertura dedicati alla fascia scolastica e alle modalità di accesso. Eventuali aggiornamenti e aperture di ulteriori centri saranno disponibili sempre sui siti delle ATS".