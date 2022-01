Il nuovo centro tamponi (gratis) e aperto due volte alla settimana

Un altro Comune si attrezza. Apre a Lissone il nuovo centro tamponi. Il taglio del nastro oggi, giovedì 20 gennaio. Il nuovo servizio - strutturato in versione drive through - è allestito in piazza Mercato ed è attivo ogni martedì e giovedì pomeriggio a partire dalle 14.

Vengono eseguiti test antigenici rapidi gratuiti esclusivamente a seguito di segnalazione da parte dei medici di medicina generale. La prenotazione sarà interamente curata dagli organizzatori. Non sarà infatti possibile usufruire del servizio senza il passaggio dal proprio medico di famiglia.

Il nuovo servizio tamponi di Lissone è un potenziamento dell'attività di test autorizzata da Ats Brianza e divenuta operativa grazie alla collaborazione dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Monza e Brianza, del gruppo di volontari di protezione civile di Lissone, del Corpo italiano soccorso ordine di Malta e del Corpo militare dell'ordine di Malta.

In piazza Mercato avverrà l'accettazione con percorsi regolati per l'accesso delle auto come organizzato dagli agenti di polizia locale di Lissone. Successivamente gli utenti si recheranno in auto nella limitrofa via Tripoli: la somministrazione del tampone verrà eseguita nella sede della protezione civile (in via Tripoli, 15), da cui poi si uscirà per recarsi nuovamente in Piazzale Mercato dove si attenderà la consegna del referto che avverrà sempre nella sede della protezione civile.

"Ringrazio tutti i medici e i volontari che si sono impegnati senza sosta per avviare un servizio di fondamentale importanza, indispensabile per far fronte all'emergenza pandemica, che si aggiunge agli altri già attivi sul territorio - commenta il sindaco Concettina Monguzzi -. Il mio plauso, per il lavoro di coordinamento, va all'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri e al suo presidente Carlo Maria Teruzzi, a tutti i volontari della protezione civile di Lissone, alla polizia locale, all'Ordine di Malta, ai medici e agli infermieri, che ancora una volta hanno rappresentato una forza incredibile in queste situazioni emergenziali. Il mio ringraziamento va alla straordinaria forza di volontariato che si spende fin dall'inizio della pandemia per creare un valore aggiunto per la qualità della nostra salute: questo nuovo servizio risponde tempestivamente ad un necessario e indispensabile bisogno legato alla nostra salute".