Due dipendenti al lavoro senza green pass nel negozio di generi alimentari: scatta la multa

Ancora irregolarità e sanzioni. Proseguono a Brugherio i controlli della polizia locale per verificare il rispetto delle normative anti-covid anche presso i locali e gli esercizi commerciali del comune. E nella giornata di mercoledì 12 gennaio il personale del comando di via Quarto ha rilevato alcune irregolartà all'interno di un negozio che si occupa di generi alimentari.

Al lavoro sono stati trovati due dipendenti senza green pass, regolarmente impegnati nelle attività nonostante non fossero in possesso della certificazione verde necessaria anche sui luoghi di lavoro. E' stata così comminata una multa da seicento euro per la violazione per ciascun lavoratore e per il datore di lavoro.

Nel weekend a Brugherio era stato sanzionato anche un cliente sorpreso al tavolino di un bar senza green pass e il titolare del bar. Nel pomeriggio di venerdì 7 gennaio il personale ha effettuato un servizio di verifica all'interno di una attività del comune brianzolo e ha sorpreso un uomo seduto a un tavolino intento a cosumare una bevanda senza però essere in possesso della certificazione verde. Doppia multa da seicento euro per avventore e titolare.