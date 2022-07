Covid: impennata di ricoveri e di decessi al San Gerardo

Impennata di contagi, ma anche di ricoveri e di decessi. Tornano a riaprirsi le porte della terapia intensiva per i pazienti contagiati più gravi.

Dal consueto bollettino diffuso dall'ospedale San Gerardo di Monza risulta che a ieri, lunedì 25 luglio, erano 71 i pazienti con il covid ricoverati nel nosocomio di via Pergolesi, 8 quelli morti negli ultimi sette giorni. Solo una settimana fa erano 55 e nessuno era ricoverato in terapia intensiva. Oltre ai due pazienti gravi, gli altri malati contagiati dal covid sono ricoverati 21 in malattie infettive, 6 in terapia sub intensiva respiratoria, e 42 in altri reparti.

Nell'ultima settimana sono rimasti pressoché stabili gli accessi al pronto soccorso. Sono state 1.696 le persone che dal 18 al 24 luglio si sono rivolte al ps del San Gerardo di cui 166 con sintomatologia covid (12 poi hanno necessitato il ricovero in ospedale).