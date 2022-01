A Vimercate è aperto il nuovo centro tamponi (in alcuni orari anche senza prenotazione)

Ha apertom a Vimercate, nell'area dell'ex Ibm a Velasca, a ridosso della tangenziale Est, il nuovo centro tamponi. Da mercoledì 19 gennaio è ufficialmente operativo. Il servizio è attivo dalle 7.30 alle 17.30 con ingresso da via John Fitzgerald Kennedy.

L'area - la cui apertura è slittata di qualche giorno per consentire l'ultimazione dell'allestimento - è stata individuata in breve tempo grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, Asst Brianza e il proprietari dell'area. La soluzione punta a ridurre la pressione sul punto tamponi dell'ospedale di Vimercate che nelle prime giornate di gennaio erano state prese d'assalto dai cittadini in attesa di test con lunghe attese e code che avevano avuto peesanti ripercussioni anche sulla viabilità dell'area. Il centro tamponi presso il parcheggio del presidio ospedaliero in via Santi Cosma e Damiano resterà ancora attivo.

Orari dedicati anche senza prenotazione

"Il punto tamponi nell'are ex Ibm è stato allestito nell'ampio parcheggio a disposizione e raggiungibile dall’uscita di Vimercate Nord, della Tangenziale Est.

Il punto tamponi attivo dal lunedì al sabato sarà così articolato: dalle 7:30 alle 14:30 prenotazione con il sistema "Accoda", dalle 14:30 alle 17:30 per utenti non prenotati (prescrizioni MMG / PLS, provvedimenti ATS)" spiegano dal municipio.