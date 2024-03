Festa di primavera: street food, auto d'epoca, gonfiabili

Festa di primavera a Meda. Domenica 24 marzo, nel quartiere Polo, al parco Beretta Molla, in via Tre Venezie, dalle 10 alle 18 è in programma la festa dedicata all'arrivo della bella stagione.

Bancarelle e stand di hobbisti, fiori, auto d'epoca, creazioni di palloncini e gonfiabili per il diertimento dei più piccoli. Immancabile, per deliziare i palati, lo street food.