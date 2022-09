Domenica di passione per gli automobilisti (non solo per i tifosi in uscita da Monza)

Anche quella di ieri è stata una domenica di grande traffico. Come prevedibile al termine del Gran Premio, che quest'anno è stato ribattezzato il Gran Premio dei record. Subito dopo la gara è iniziato il gran flusso di automobilisti in uscita dai parcheggi dislocati in vari punti di Monza e dintorni. Tante le segnalazioni sui social. Tra i punti maggiormente congestionati la Monza-Carate con persone che hanno segnalato almeno due ore di ingorghi. A Monza, come riferisce la polizia locale, alle 18 gli agenti erano impegnati nel deflusso dei tifosi, ma la situazione era scorrevole.

Non solo traffico per uscire da Monza ma anche traffico per rientrare in città. Per chi aveva scelto la domenica del Gran Premio per regalarsi una gita fuori porta nel lecchese (viste ancora le temperature elevate) il rientro è stato un martirio. Come da previsione lunghe code e nel pomeriggio, come riferiscono i colleghi di LeccoToday, c'è stato un incidente a Dervio che ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico.