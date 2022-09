La città in Brianza dove danno fuoco ai manifesti elettorali

Manifesti elettorali a fuoco ieri sera 23 settembre a Lentate sul Seveso in via Papa Giovanni XXIII. In tanti li hanno visto bruciare intorno alle 21.30. L'incendio è stato segnalato alla polizia locale che come da testimonianze è intervenuta sul posto. Fortunatamente le fiamme erano di modesta entità e si sono estinte senza bisogno di chiedere l'intervento dei vigili del fuoco. Le persone responsabili di questo atto vandalico non sono ancora state individuate.