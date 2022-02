Abbandona il cucciolo in mezzo alla strada: proprietario rintracciato e multato

Ha ripagato la fedeltà del suo cane abbandonandolo in mezzo alla strada. Ma fortuntamente per l'animale - un bel cucciolo di ladrador - si apriranno presto le porte di una nuova famiglia che, sicuramente, lo tratterà con amore. Nel frattempo è ospitato al canile Fusi di Lissone dove è accudito dai volontari. Per l'ex proprietario, invece, è scattata la multa: una sanzione di 2mila euro.

Il fatto è accaduto alla fine di gennaio a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. A raccontare la vicenda è il sindaco Roberto Di Stefano con un post sulla sua pagina Facebook. Il 23 gennaio gli agenti della polizia locale di Sesto, grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, avevano ritrovato in piazza Trento e Trieste il cucciolo di labrador. L'animale era solo. A quel punto, dopo aver messo in sicurezza il cane, sono partite immediatamente le indagini.

Gli agenti del comando sestese sono risaliti al proprietario, un uomo di origine egiziana che inizialmente si era reso irreperibile. Per il proprietario è scattata la sanzione di 2mila euro. Il cane, invece, è in attesa di trovare una famiglia che davvero lo accolga e non lo tradisca più.

"Si può essere così crudeli da abbandonare un fedele amico a quattro zampe e poi scappare all’estero? - scrive Roberto Di Stefano -. Ringrazio la polizia locale per l'ottima operazione. Continueremo a vigilare sul territorio".

Chi è interessato ad adottare il cucciolo di labrador può telefonare al canile Fusi di Lissone allo 039.480732