Bomba d'acqua su Seregno: grandine, vento, pioggia strade e sottopassi allagati

Trenta minuti di inferno: su Seregno si è abbattuta una bomba d'acqua.

Le immagini che il sindaco Alberto Rossi ha pubblicato su Facebook sono impressionanti: strade e sottopassi allagati, alberi caduti, automobilisti bloccati e poi sulla strada un sottile strato bianco di grandine.

“Siamo al lavoro, dopo la bomba d'acqua e la grandine di questa mattina, con la polizia locale, uffici comunali, carabinieri,vigili del fuoco, protezione civile, BrianzAcque e RetiPiù per ripristinare la situazione è ripristinare la corrente ovunque sia possibile - scrive il primo cittadino sil suo profilo Facebook. La viabilità si sta normalizzando. Sono ancora chiusi i sottopassi di via Stadio e via Nazioni Unite, insieme al sottopasso pedonale tra via Solferino e via Magenta, che è tra le situazioni che sto supervisionando personalmente con il vice Sindaco William Viganò. Sono inoltre saltate per l'acqua due cabine elettriche. Con tutte le cautele del caso, anche su quello ci sono squadre al lavoro”.