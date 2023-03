Aggressione in centro: una 24enne finisce in ospedale

Aggressione in pieno centro a Monza: una ragazza di 24 anni finisce in ospedale. L’episodio è avvenuto nella notte di giovedì 2 marzo. Poco prima delle 4 in piazza Citterio una ragazza di 24 anni è stata aggredita. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi.

Nella centralissima piazza del Re de Sass è giunta una pattuglia della questura di Monza. Sul posto anche i soccorritori del 118 inviati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). I soccorsi sono giunti in codice giallo. Fortunatamente le condizioni della giovane sono apparse meno gravi di quanto inizialmente ipotizzato e la 24enne è stata trasferita nel vicino ospedale San Gerardo per gli accertamenti del caso.

Sulla vicenda sta indagando la polizia di Stato.