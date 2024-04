Notte violenta a Monza e Brianza tra aggressioni e soccorsi a persone ubriache

Una serata e una nottata di lavoro per le forze dell’ordine e per i soccorritori. Soprattutto per liti e soccorsi a persone ubriachi. Una serata e una nottata di violenza quella tra sabato 6 e domenica 7 aprile a Monza e in Brianza.

Il primo intervento sabato sera a Bellusco per soccorrere una persona aggredita in corso Alpi. Il fatto è accaduto intorno alle 22.15. Sul posto i carabinieri e l’ambulanza inviata in codice giallo. Da quanto si apprende dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) non è stato necessario trasferire la persona in ospedale.

Poi poco prima delle 23 una lite, questa volta a Monza, nella centralissima piazza Roma. Coinvolti due giovani, due ragazzi di 18 e di 24 anni. In questo caso è stato necessario il trasporto in ospedale in codice giallo. I feriti sono stati trasferiti al Policlinico di via Amati. L’ultimo intervento stamattina poco prima della 4 a Bovisio Masciagio in corso Milano dove un ragazzo di 27 anni è rimasto coinvolto in una aggressione. Sul posto i carabinieri e i soccorritori del 118. Inizialmente le condizioni del ferito sembravano serie e l’ambulanza era stata inviata in codice giallo, ma poi giunti sul posto i soccorritori hanno constatato che le ferite erano meno gravi e il giovane è stato trasferito in codice verde all’ospedale per gli accertamenti del caso.

Come ogni weekend non sono mancati interventi per soccorrere persone ubriache. Il primo intervento a Macherio, sabato sera intorno alle 20.45 per soccorrere un uomo di 72 anni. Sul posto i vigili del fuoco e l’ambulanza inviata in codice giallo dall’Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato trasferito, sempre in codice giallo, al pronto soccorso del San Gerardo.

Poi poco prima della 1 di domenica 7 aprile a Brugherio in viale Europa ancora un intervento per un ragazzo di 18 anni. I soccorsi sono stati inviati in codice giallo, ma poi il giovane è stato trasferito all’ospedale San Gerardo in codice verde.