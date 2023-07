Cade un albero in mezzo alla strada a Desio: tratto chiuso per un'ora e mezza

Un albero caduto in strada a Desio e un tratto chiuso al traffico per un'ora e mezza. Intervento in tempo record martedì nel tardo pomeriggio nel comune brianzolo per una pianta caduta in mezzo alla sede stradale con i vigili del fuoco e la polizia locale che hanno lavorato un'ora e mezza per ripristinare le condizioni di sicurezza e la viabilità nel tratto. E, per fortuna, nessun danno a persone o a cose.

La segnalazione è arrivata poco prima delle 18 da via San Pietro. Qui un grosso albero si è abbattuto, forse a causa del maltempo degli utlimi giorni, in strada. Sul posto è subito giunto il vicesindaco Simone Villa per verificare la situazione con il pronto intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale. Per ripristinare la viabilità ci sono voluite meno di due ore, con un intervento in tempi rapidi. "Ringrazio i vigili del fuoco e la polizia locale per il tempestivo intervento. Per fortuna non ci sono stati danni" ha commentato il sindaco Simone Gargiulo. Il tratto di via San Pietro è rimasto chiuso da via Alfieri a via Lombardia. La circolazione è stata ripristinata al termine delle operazioni, intorno alle 19.30.