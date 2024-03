Notte di bagordi: tutti finiti in ospedale per aver bevuto troppo

Una notte alquanto impegnativa, quella tra sabato 16 e domenica 17 marzo, per i sanitari del 118: in tre sono finiti all'ospedale per aver bevuto troppo.

La prima chiamata al numero Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) è arrivata intorno alle 2 a Monza. In un locale di via De Gradi una ragazza di 29 anni si è sentita male per aver assunto troppo alcool. Sul posto è giunta un'ambulanza e la ragazza è stata trasportata in codice giallo al San Gerardo. A coadiuvare le operazioni di soccorso degli operatori del 118 anche una volante della polizia di Stato della questura di Monza.

Introno alle 3, a Ornago, a stare male per avere abusato di alcool è stato invece un uomo di 33 anni, trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Vimercate.

Poco dopo, intorno alle 3.30, gli operatori sanitari della Croce Bianca hanno infine disposto il trasporto all'ospedale di Carate Brianza di un ragazzo di 22 anni, colto da malore in strada a Giussano. Anche in questo caso il ragazzo ha abusato di alcool.