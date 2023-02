Alì, il papà che cerca un lavoro per far operare il suo bambino

Quando Alì lunedì pomeriggio si è presentato nella sede dell'Armadio dei Poveri di Monza sapeva che lì avrebbe trovato un aiuto. Ma prima di tutto ha trovato volontarie che lo hanno ascoltato e confortato. Ma queste donne brianzole sono andate oltre: lo hanno 'adottato' e nel frattempo hanno lanciato un appello affinché Alì trovi un lavoro. Un'occupazione che gli possa permettere di inviare in Egitto - dove vivono i suoi 3 bambini - i soldi necessari non solo per il loro mantenimento, ma anche per pagare le visite e le medicine del bambino più piccolo in lista di attesa per essere sottoposto a un trapianto di fegato.

A raccontare la storia di Alì, 31 anni, originario dell’Egitto è Roberta Campani, presidente dell'Armadio dei poveri l'associazione monzese che da anni aiuta le famiglie in difficoltà, le persone senza fissa dimora, e che da mesi continua a fornire gratuitamente alimenti e vestiti alle famiglie che ospitano i profughi dell'Ucraina. "Alì ha bussato alla nostra porta per chiedere dove poter dormire e mangiare - spiega Roberta Campani a MonzaToday -. Ha vissuto per 8 anni in Italia, dove aveva una casa e un lavoro. Alcuni mesi fa è dovuto tornare in Egitto proprio per i problemi di salute del figlio che adesso si ritrova in lista d'attesa per essere sottoposto a un trapianto. Tornato in Brianza, però, il suo lavoro e la sua casa non c'erano più".

Alì, un lungo passato come pizzaiolo, non si arrende ed è pronto a rimettersi in gioco anche in altri settori. "Purtroppo al dormitorio dello Spazio 37 non c'era posto - prosegue Campani -. Ho cercato anche presso altre associazioni, amici e parrocchie ma niente. Lunedì sera noi dell'Armadio dei Poveri abbiamo pagato l'albergo ad Alì. Il giorno dopo la stanza è stata offerta da una benefattrice. Adesso abbiamo trovato per un mese una camera condivisa a Vimercate. Alì si è già messo alla ricerca di un posto di lavoro. Ha risposto a diverse offerte. Mi auguro che possa al più presto trovare un lavoro, così da poter aiutare la sua famiglia e soprattutto garantire le migliori cure al suo bambino".