Temporali in arrivo, a Monza è stata emessa una allerta in codice giallo

Allerta per il rischio di forti temporali anche a Monza e in Brianza. Pioggia e maltempo sono previsti dal pomeriggio di martedì 27 giugno alla mattina di mercoledì 28 e la protezione civile lombarda ha diramato un avviso in codice 'giallo', associato al rischio moderato (pericolo due su quattro).

L'allerta cesserà alle 10 di mercoledì 28 giugno.

Le previsioni

Nel corso della seconda parte della giornata di oggi 27/06 previste precipitazioni sparse deboli o localmente moderate, anche a carattere di rovescio o temporale. In particolare, i fenomeni saranno più probabili inizialmente sui settori alpini e prealpini, con possibile estensione alla pianura dal tardo pomeriggio. Non sono esclusi fenomeni isolati anche di forte intensità. Previsto inoltre rinforzo della ventilazione tra il pomeriggio e la sera su fascia prealpina e pianura. Nel corso della notte e nelle prime ore della giornata di domani 28/06 saranno possibili ulteriori precipitazioni deboli sparse a ridosso dei rilievi a prevalente carattere di rovescio o temporale. Si segnala la possibilità del coinvolgimento anche dei settori di pianura. Non si escludono, nelle prime ore della notte, fenomeni isolati anche di forte intensità. Venti in pianura deboli orientali, con rinforzi a tratti dal pomeriggio.