Vento forte, a Monza scatta l'allerta

Vento forte a Monza e Brianza. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha emesso una allerta per rischio vento forte valida per la giornata di giovedì 13 aprile. L'avviso di criticità in codice giallo (rischio moderato) è in vigore dalle 9 del 13 aprile e cesserà, salvo ulteriori aggiornamenti, alle 18 della stessa giornata.

Le previsioni

"Per la giornata giovedì 13 aprile sono previste precipitazioni moderate diffuse, localmente forti sui settori orientali e anche a carattere convettivo - hanno precisato gli esperti del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Possibili temporali di debole o al più moderata intensità nella notte e primo mattino su pianura occidentale ed Appennino, nel pomeriggio sparsi sui settori orientali".