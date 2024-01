Precipita nel canalone per oltre 100 metri: gravissimo al San Gerardo un alpinista brianzolo

Sono gravissime le condizioni del giovane alpinista brianzolo vittima di un incidente nel primo pomeriggio di lunedì 22 gennaio e ricoverato al San Gerardo.

Si tratta di un giovane residente ad Arcore, precipitato per un centinaio di metri in un canalone su una delle principali vette della provincia di Lecco (2.410 metri) meglio nota come Grignone, nella zona del Rifugio Brioschi, Secondo quanto chiarisce Ansa l'uomo aveva intrapreso l'ascesa assieme a un'altra persona, rimasta illesa, quando è scivolato per almeno cento metri nel canalone.

La centrale operativa di Areu ha disposto l'invio di una squadra della XIX delegazione lariana del Soccorso alpino dalla stazione di Barzio e da Bergamo è decollato un elicottero per il suo recupero. Sul posto anche i carabinieri. Nella caduta l'uomo ha riportato lesioni molto gravi: un trauma cranico, a volto e schiena, e traumi multipli agli arti. Dopo essere stato verricellato a bordo del velivolo, si è provveduto al trasporto in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Articolo in aggiornamento