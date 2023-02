La Brianza non dimentica Luca, il suo ambasciatore

Era il 22 febbraio 2021 quando Luca Attanasio, classe 1977, moriva in un agguato in Congo. Il giovane ambasciatore, orginario di Limbiate dove era cresciuto e dove vivono familiari e amici, ha lasciato un grande vuoto tra chi gli ha voluto bene.

"Anche oggi la Giunta regionale e l'intera Lombardia rinnovano la vicinanza e il cordoglio ai familiari dell'ambasciatore Attanasio - ha commentato il governatore Attilio Fontana - del carabiniere Iacovacci e dell'autista Milambo". A Luca Attanasio Regione Lombardia ha conferito, alla memoria, la 'Rosa Camuna 2021', il più alto riconoscimento dell'istituzione.

Intanto oggi la sua Limbiate non dimentica. Questa mattina, mercoledì 22 febbraio, c'è stato un momento di incontro con le scuole durante il quale è stata ricordata la figura del giovane ambasciatore che ha lasciato la moglie e 3 bambine piccole; una marcia per le vie della città; è stata scoperta la targa di intitolazione di Villa Attanasio. Questo pomeriggio alle 15.30 ci sarà un momento di preghiera e di raccoglimento al cimitero cittadino, alle 18.30 un triangolare di calcio all'oratorio San Giorgio, e alle 21 nella chiesa di San Giorgio la Messa che verrà celebrata da monsignor Mario Delpini arcivescovo di Milano.

Luca Attanasio era nato il 23 maggio 1977 e dopo la laurea in economia aziendale alla Bocconi di Milano, conseguita nel 2001, aveva vinto il concorso in diplomazia e nel 2003 era stato nominato Segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica. Confermato in ruolo dal 29 settembre 2004, era entrato nella segretaria particolare del Sottosegretario di Stato e poi nel 2006 nominato segretario commerciale a Berna, 20 marzo 2006. Nel 2010 il trasferimento a Casablanca con funzioni di console. E proprio in Marocco ha conosciuto Zakia Seddiki, donna con cui è convolato a nozze nel 2015 e con la quale ha avuto tre figlie. Dopo il rientro alla Farnesina come capo Segreteria della Direzione Generale Mondializzazione e Questioni globali nel 2013, nel 2014 di nuovo in Africa come Primo segretario ad Abuja per un'assegnazione breve. Ad Abuja era tornato come consigliere nel 2015. A Kinshasa era stato nominato Incaricato d'Affari il 5 settembre 2017, e poi confermato quale incaricato d'Affari con Lettere, nel gennaio 2019.