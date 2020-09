Consigliere regionale Brianzolo aggredito e derubato sotto il Pirellone: "Ho rincorso il ladro"

È stato aggredito e derubato appena uscito dal Pirellone, proprio davanti alla Stazione Centrale di Milano, ma ha rincorso e "costretto" il ladro ad abbandonare il telefono. È successo nella giornata di mercoledì 2 settembre ad Andrea Monti, consigliere comunale brianzolo della Lega.

E il fatto è stato reso noto proprio dal leghista attraverso la sua pagina Facebook: "Ero appena uscito dalle porte della sede del Consiglio Regionale e sono stato aggredito da un uomo in bicicletta, una delle tante 'risorse' che popolano la vicina Stazione Centrale. In un attimo mi ha sfilato lo smartphone con forza dalle mani e ha tentato la fuga".

Monti ha scritto di essersi messo a rincorrere il ciclista per farsi riconsegnare lo smartphone: "Al vicino incrocio con via Pirelli, ormai quasi raggiunto ha gettato il mio telefonino. Non ha tenuto conto che un brianzolo incazzato a piedi va più veloce di un ladro in bicicletta". Non è mancata la polemica: "Penso a quante persone subiscono ogni giorno in zone centrali della città e in pieno giorno aggressioni come queste. Dove siete anime belle della sinistra che gridano in piazza accogliamoli tutti?".