Torna a prendere l'auto dopo il lavoro e la ritrova mezza distrutta

Era ormai buio ma quando si è avvicinata alla sua auto, di rientro dopo una giornata di lavoro, ha capito subito che qualcosa non andava. Il finestrino del lato passeggero a bordo strada era in frantumi: non c'era più. E la fiancata dell'utilitaria - una Toyota Yaris - era ammaccata, come se fosse rientrata per un urto. "Inizialmente ho pensato a un furto ma non mancava nulla e in auto non tengo niente" ha raccontato a MonzaToday la proprietaria del mezzo che lunedì sera rientrando a casa dopo una giornata di lavoro ha trovato la brutta sorpresa e ha così deciso di condividere un appello per rintracciare eventuali testimoni per capire se qualcuno abbia visto qualcosa e che cosa sia accaduto alla sua auto.

"Sono scesa dal treno come ogni giorno alla stazione di Seveso e mi sono diretta a riprendere la mia auto che mio figlio nel pomeriggio aveva lasciato in sosta lungo via Martiri d'Ungheria, nel parcheggio sul lato della strada proprio vicino all'Asl". Ma quando è arrivata alla sua auto è rimasta allibita. "Ho trovato proprio una brutta sorpresa: ho guardato subito se c'era un bigliettino, se qualcuno aveva lasciato qualche dato o informazione e mi sono guardata intorno per capire se c'erano testimoni ma nulla". Erano le 18.24 dell'8 gennaio e solo poco prima, alle 17.45 da quel punto era passato il marito della donna che le ha poi raccontato che rientrando a casa aveva visto la sua auto parcheggiata ed era integra.

"Deve essere successo tra le 17.45 e le 18.30" ha raccontato la signora che spera di trovare eventuali passanti o testimoni che siano transitati in quel punto lunedì pomeriggio e magari abbiano visto qualcosa. "Abbiamo pensato a un autocarro in manovra, un mezzo che magari ha fatto inversione e non si è accorto di aver urtato e danneggiato l'auto. La famiglia intanto ha contattato la polizia locale a cui non è ancora stata sporta denuncia e l'assicurazione, cercando anche eventuali telecamere che nell'area abbiano potuto riprendere la scena. Al momento resta da fare la conta dei danni e non sarà di poco peso: "Avremo almeno mille euro di spese tra il vetro, la fiancata e il rivestimento interno che si è distaccato" racconta la donna.

Se qualcuno volesse mettersi in contatto con la famiglia e abbia informazioni in merito o abbia assistito alla scena può scrivere una mail alla redazione all'indirizzo monzatoday@citynews.it e sarà recapitata al destinatario.