Si appende fuori dalla finestra con un cappio al collo: il salvataggio in extremis

Un uomo ha tentato il suicidio appendendosi con un cappio all'inferriata esterna della finestra di casa, ma è stato salvato in extremis. L'accaduto a Paderno Dugnano, dove sono intervenuti 118 e carabinieri.

I soccorritori sono giunti sul posto dopo che alcuni passanti avevano segnalato la presenza di uno straniero con un cappio in mano e in stato di agitazione. Una volta sul posto i militari hanno trovato l'uomo - un 40enne brasiliano residente a Paderno - appeso con una una prolunga della corrente al collo all'inferriata all'esterna della sua abitazione, al primo piano.

I carabinieri l'hanno bloccato riuscendo a farlo desistere dal suo intento suicida, per poi affidarlo alle cure del 118 che l'ha poi trasportato all'ospedale di Rho in codice giallo, non in pericolo di vita.