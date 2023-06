Dramma della solitudine a Arcore: morto da 4 giorni in casa con il cane al suo fianco

Era morto da almeno 4 giorni e il suo cane continuava a vegliarlo e a stargli accanto. Questa mattina 17 giugno a Arcore in via Durini è stato ritrovato il corpo senza vita di un pensionato. Aveva 70 anni e da giorni i vicini non avevano sue notizie così si sono decisi a chiamare la polizia locale che è intervenuta con i soccorritori del 118 ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Secondo quanto è stato possibile apprendere si tratterebbe di una morte naturale.