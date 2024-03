L'uomo che aveva un'armeria (non denunciata) in casa: 20 coltelli e 147 munizioni

In casa aveva 20 coltelli e 147 munizioni, ma non le aveva denunciati. A scoprire questa “armeria domestica” sono stati gli agenti della questura di Monza durante un controllo domiciliare per la verifica di alcune incongruenze ed irregolarità rispetto a quanto dichiarato sull’ultima denuncia di detenzione armi.

Il fatto è accaduto a Monza: durante i controlli i poliziotti hanno scoperto che l’uomo aveva in casa armi bianche mai inserite nella comunicazione di detenzione armi che è obbligatorio effettuare al questore in qualità di autorità di pubblica sicurezza. Sono stati inoltre trovati un revolver ad aria compressa (anche questo non dichiarato) e 147 munizioni, di diverso calibro, detenute in esubero rispetto al quantitativo comunicato al questore.

L’uomo avrebbe raccontato che quel materiale proveniva da viaggi all’estero e da regali fatti da amici, ma non ne aveva denunciato il possesso.

Gli agenti hanno sequestrato le 20 armi bianche e le 147 munizioni, segnalando all’autorità giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza il comportamento dell’uomo in violazione della normativa sulla detenzione delle armi.