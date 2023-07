Perseguitava le sue ex: arrestato 50enne

Prima le corteggiava, e poi le sfiniva con scenate gi gelosia. E una volta lasciato le perseguitava, arrivando a mettere le loro foto con tanto di numero di telefono sui siti porno.

Nella giornta di lunedì 3 luglio la squadra mobile della questura ha arrestato a Monza un 50enne, già noto alle forze dell'ordine perché più volte indagato per truffa, con l'accusa di atti persecutori nei confronti delle sue ex.

Già indagato in passato per diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti e lesioni nei confronti ai danni di una coetanea monzese, dopo un lungo periodo trascorso in carcere l'uomo su richiesta della procura di Monza, a febbraio l'uomo aveva ottenuto i domiciliari per motivi di salute. Ma avrebbe poi approfittato della situazione per contravvenire alle restrizioni impostegli e tornare a perseguitare le sue vittime. In particolare, a maggio, raggiundendo di notte l’abitazione dell'ultima delle sue ex compagne avrebbe cominciato a suonare il citofono e a insultarla. Di qui l'intervento della squadra mobile della questura di Monza che ha immediatamente segnalato al Tribunale di sorveglianza di Milano le ripetute condotte violative del 50enne. Che ne ha infine disposto l'arresto nella giornata di lunedì.

Il sistema per approcciare le donne - vittime del 50enne monzese sarebbe stato sempre lo stesso. Prima le avvicinava dando loro mille attenzioni e facendo regali. Quando però queste si accorgevano della sua folle gelosia e della possessività nei loro confronti, e cercavano di lasciarlo, l'uomo metteva in atto una serie di comportamenti persecutori. Arrivando persino a mascherarsi e a imbrattare di notte i muri dei quartieri dove vivevano con scritte offensive a loro rivolte. E pure a diffondere su siti di incontri di incontri video che le ritraevano in atteggiamenti a sfondo sessuale. Creando così, a loro insaputa, profili fake nei quali forniva agli utenti in cerca di sesso il loro numero di telefono. Dal 2010 ad oggi l’uomo è stato indagato dalle forze dell’ordine in svariate occasioni per reati contro la persona, tutti a danno di donne, nonché più volte indagato per truffa. Reato, quest'ultimo, che gli avrebbe permesso di godere di un tenore di vita agiato.