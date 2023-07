La rapina fallita all'hotel in Brianza e la pistola persa per strada: arrestata la banda da 14 colpi

Il colpo e poi la fuga a bordo di un'auto rubata che veniva data alle fiamme, con la banda che spariva - quasi senza lasciare tracce - dopo l'incendio. E uno dei colpi, ai danni di un hotel, aveva avuto come teatro anche la Brianza, a Lissone, lo scorso gennaio 2022.

Adesso tre persone, tra cui un ragazzo minorenne, sono finite in carcere, in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare emesse, rispettivamente, dai G.I.P. del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minorenni di Milano. Gli arrestati sono ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di rapina, ricettazione, furto aggravato, detenzione illegale di armi e incendio.

Le attività d’indagine - a cura dei carabinieri della compagnia di Rho - sono iniziate dopo una rapina consumata l’8 gennaio 2022 in un hotel di Pero, in provincia di Milano. Tre persone, armate di pistola, si erano impossessate di denaro contante contenuto nella cassa dell’hotel e di due casseforti e di altro denaro sottratto a due clienti che in quel momento stavano effettuando il check-in. Dopo aver rubato, così, circa 2.900 euro, i tre erano fuggiti a bordo di un’auto rubata, poi data alle fiamme.

La banda avrebbe pianificato ed eseguito colpi in hotel, supermercati, esercizi commerciali e ai danni di privati cittadini, utilizzando sempre autovetture provento di furto, date poi alle fiamme al termine delle azioni delittuose. Sono stati ricostruiti 5 episodi di ricettazione di auto, tutte successivamente incendiate, un furto aggravato di auto e 14 rapine, consumate e tentate tra il territorio di Milano, Como, Lecco, Varese e Monza tutte aggravate dall’uso delle armi, messe in atto tra gennaio e marzo del 2022, che hanno fruttato ai malviventi oltre 50 mila euro.

La rapina a Lissone e la pistola "persa" per strada

Era il 19 gennaio 2022 quando la banda ha tentato il colpo in Brianza. Alla centrale operativa dei carabinieri erano arrivate diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini, allarmati dalla presenza di un’autovettura, di grossa cilindrata, che si aggirava con andatura sospetta nella periferia nord di Monza.

E le pattuglie dell'Arma hanno individuato proprio al confine con Lissone, parcheggiata vicino a un hotel, l'auto della segnalazione: un'Audi senza targa, a fari spenti. Insieme alla vettura i carabinieri si sono poi imbattuti anche in un commando armato che ha assaltato l'albergo. La banda - composta da tre individui tutti con volto travisato, di cui uno armato di pistola - ha cercato di fare irruzione all’interno della reception. Il proprietario si è barricato all'interno e i malviventi accortisi della presenza dei carabinieri sono risaliti velocemente a bordo dell’Audi e si sono dati alla fuga. Durante la corsa però hanno perso l'arma: una pistola Taurus modello 38 Special, provento di furto in abitazione, che è stata poi sequestrata e sottoposta ad analisi balistiche.