Si ferma sulla Provinciale a litigare con la fidanzata, ma ha 20 chili di droga a casa

Ha inchiodato l'auto sulla Provinciale per sfogare tutta la sua rabbia sulla fidanzata. E così inevitabilmente ha attirato l'attenzione dei carabinieri su di sé, finendo in manette. Un uomo di 31 anni, originario dell'Ecuador, è stato arrestato lunedì pomeriggio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di oltre 20 chili di droga.

I guai per lui sono iniziati quando alcuni passanti hanno segnalato un incidente, con conseguente lite, sulla Sp120 tra Cernusco e Cologno. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno in realtà trovato la fidanzata del 31enne, una 18enne, che ha raccontato di essere stata aggredita dall'uomo, che le aveva stretto le mani attorno al collo. Alla vista delle forze dell'ordine, invece, il guidatore ha cercato di allontanarsi - inutilmente - gettando a terra 20 grammi di marijuana.

Raggiunto e fermato l'uomo, i carabinieri hanno poi a quel punto controllato la sua abitazione, da dove sono saltati fuori 20 chili di "erba", 115 grammi di hashish, 5 cellulari e 33 banconote false da 20 euro. Per lui si sono quindi aperte le porte del carcre di San Vittore, mentre la sua fidanzata è stata ricoverata in ospedale in codice verde.