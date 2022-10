Spacciava cocaina in centro, i carabinieri arrestano un 39enne

Nella serata di martedì 11 ottobre, i carabinieri della compagnia di Desio, hanno tratto in arresto un cittadino albanese, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Erano le 20 circa, mentre un equipaggio svolgeva un consueto servizio di controllo del territorio, ha notato all’interno di un esercizio pubblico del centro di Nova Milanese un uomo albanese, noto agli inquirenti per i suoi precedenti specifici, che vedendo la pattuglia dell’Arma cercava di darsi alla fuga, con l’intento di eludere un eventuale controllo.

L'uomo aveva 28 grammi di cocaina

L’intuito investigativo dei militari dell’Arma ha fatto propendere la pattuglia per un controllo del soggetto: il 39enne appariva nervoso e contrariato tanto da far intendere di voler nascondere qualcosa. Nonostante un primo tentativo di eludere il controllo cercando di guadagnarsi la fuga all’interno del locale, il 39enne prima di essere bloccato, è stato sorpreso mentre cercava di disfarsi di alcuni ovuli contenenti cocaina, suddivisa rispettivamente in 38 piccoli pacchetti in cellophane per un peso complessivo di 28 grammi, droga pronta per essere distribuita, che aveva lanciato sul tetto dei box attigui.

Dopo la direttissima è stato messo ai domiciliari

Recuperata la droga con l’ausilio di altre pattuglie intervenute, nelle tasche del soggetto venivano rinvenuti contanti, frutto dell’attività di spaccio. In considerazione dei fatti accaduti, il soggetto è stato successivamente condotto al comando carabinieri di Nova e tratto in arresto. Su disposizione della procura di Monza, a seguito del giudizio direttissimo celebrato in data odierna, lo stesso veniva sottoposto agli arresti domiciliari.