Scippa donna in strada e la scaraventa a terra poi scappa ma fugge dritto dai carabinieri

Ha aggredito, in strada, una donna che stava camminando nei pressi della stazione e l'ha scaraventata a terra, cercando di strapparle la borsa. Poi è fuggito via, scappando però nella direzione "sbagliata" e finendo dritto dai carabinieri che lo hanno bloccato e arrestato.

E' successo martedì sera a Cesano Maderno dove una donna di 51 anni è stata vittima di un tentativo di scippo. A far desistere il rapinatore è stato un passante che ha assistito all'intera scena e ha dato l'allarme, facendo fuggire il malvivente. La corsa dell'uomo però è terminata in stazione proprio lì dove erano in servizio i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno impegnati in un servizio di perlustrazione e controllo.

Quando hanno notato quell'uomo scappare, lo hanno bloccato e fermato riuscendo a ricostruire a ritroso l'intera vicenda. Per il malvivente, un 20enne di origine egiziana, sono scattate le manette per tentato furto con strappo.