Arrestato il "maestro", lo spacciatore che segnava su un taccuino tutto sui suoi clienti

Il Maestro. Così lo chiamavano nelle zone dove svolgeva la sua attività di rottamaio e di "spacciatore". L'uomo, un italiano di Meda classe 1974, pluripregiudicato per vari reati in materia di stupefacenti, dovrà scontare una pena detentiva di un anno ai domiciliari. Si spostava tra Meda (Monza e Brianza) e Cabiate (Como) con la Seat Marbella intestata alla sua compagna. I fatti risalgono al 2017 ma l'arresto da parte dei carabinieri di Seregno è di qualche giorno fa. Il Maestro si muoveva tra le due città in maniera sospetta e aveva attirato varie volte l'attenzione dei militari dell'Arma. Una prima volta era stato individuato mentre passava dal finestrino della Seat a quello di una Bmw una pallina, presumibilmente di droga (cocaina).

In un altro e decisivo episodio lo hanno fermato davanti al cimitero di Cabiate in via Dante, sempre in macchina, mentre aspettava un "cliente" che è poi arrivato a piedi. Quando è stato perquisito aveva addosso e in macchina tre dosi di cocaina, 195 euro in contanti, un bilancino di precisione, 2 cellulari e materiale vario per il confezionamento della droga. Sempre all'interno del veicolo è stato trovato un taccuino dove segnava meticolosamente tutti i nomi dei clienti, con tanto di calcolo delle commissioni, ordini e appuntamenti.