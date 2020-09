Vende droga ai giardinetti, 21enne arrestato dai "falchi" della polizia di Stato

E' stato sorpreso a vendere una dose di droga a un cliente, ai giardinetti, a Monza. E per questo è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza.

I poliziotti della sezione Narcotici e Falchi hanno effettuato un controllo nella mattinata di martedì nell'area verde di via Azzone Visconti. Proprio qui hanno notato un giovane gambiano di 21 anni che stava cedendo dell'hashish a un acquirente di origine egiziana.

Addosso al ragazzo è stata trovata altra sostanza stupefacente e a terra, nascosta, ancora droga. In tasca il 21enne aveva cinquanta euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio. Per il giovane sono scattate le manette.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scorsa settimana il personale della Squadra Mobile aveva fermato e arrestato un giovane spacciatore straniero a San Rocco. Anche in quell'occasione il pusher era stato sorpreso a cedere una dose di droga.