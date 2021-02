Dose di cocaina prima del coprifuoco: arrestato (per la terza volta) spacciatore

La "corsa" per riuscire a procurarsi una dose di cocaina prima del coprifuoco e lo scambio veloce in strada, dove il pusher - 38 anni, italiano - aspettava il cliente. L'uomo che scende dall'auto e si avvicina al finestrino e il 38enne che passa una dose di cocaina e intasca 50 euro. Pochi istanti e movimenti sospetti che non sono sfuggiti ai militari a bordo di una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Vimercate che lunedì sera hanno arrestato lo spacciatore.

Un volto "noto" che soltanto nell'ultimo anno era già finito in manette altre due volte: l'ultima pochi mesi fa quando lo scorso aprile era stato pizzicato con 41 dosi di polvere bianca e 2.575 euro in contanti.

La dose di droga a pochi minuti dal coprifuoco

L'arresto è scattato nella serata di lunedì, ad Agrate Brianza, in via Matteotti. Mentre l'acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore, per il pusher, trovato con addosso duecento euro - probabile provento dell'attività di spaccio - sono scattate le manette. A casa del 38enne è stato trovato un bilancino elettronico di precisione usato per confezionare lo stupefacente.

Spaccia cocaina: tre arresti in pochi mesi

Quello di lunedì non è stato il primo arresto per l'uomo che risulta avere precedenti specifici in materia di spaccio. Lo scorso aprile era stato fermato a Ornago insieme a un complice mentre nascondeva in auto 41 dosi di cocaina pronte da spacciare e 2.600 euro in contanti. Poi a ottobre il bis: sorpreso con 10 involucri contenenti circa 5,5 grammi di polvere bianca e denaro era stato fermato e arrestato. L'epilogo di questa serie di arresti è avvenuto lunedì, ad Agrate Brianza. Per il 38enne soono stati disposti gli arresti domiciliari.