Ascensore guasto: anziana "salvata" da due passanti

L'ascensore non funziona e la donna, costretta a muoversi con il deambulatore, non riesce a raggiungere il lato opposto del sottopasso ciclopedonale.

Una disavventura terminata a lieto fine quella accaduta nella giornata di domenica 16 gennaio a una signora anziana rimasta bloccata davanti all'ascensore del sottopasso ciclopedonale di via Bergamo a Monza.

Il fatto è stato denunciato sulla pagina Facebook "Monza segnalazioni" dove un utente ha raccontato il disservizio. L'uomo, insieme alla sua compagna, ha aiutato la signora anziana ad attraversare il sottopasso. La donna, che si muoveva con il deambulatore, molto difficilmente da sola sarebbe riuscita a raggiungere l'altra parte della via.

Il monzese precisa che i due ascensori - una sulla via Bergamo e l'altro sulla via Amati - sono fuori funzione da oltre un mese. Con tanto di cartello che annuncia il guasto. "Mi spiegate come una persona anziana, disabile o con problemi motori riesce a percorrere il sottopasso? - scrive il cittadino -. Sono allibito. Questo è il rispetto verso le persone più deboli".

Il Comune, sempre attraverso la pagina Facebook, ha comunicato che è stato nuovamente allertato l'ufficio competente. La prima segnalazione sui social e in Comune risale a una settimana fa.

Non è la prima volta che l'ascensore del sottopasso di via Bergamo non funziona. Già in passato i cittadini avevano denunciato il funzionamento a singhiozzo, con le mamme con la carrozzina in difficoltà ad attravarsare il sottopasso.