Locali al freddo per un guasto alla caldaia e asilo chiuso per due giorni. Succede a Usmate Velate dove a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento, con ordinanza del Sindaco Lisa Mandelli è stata disposta la chiusura della scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” per le giornate di venerdì 3 e lunedì 6 novembre.

“Alla luce di disservizi riscontrati nelle giornate precedenti e con l’obiettivo di porre in essere una definitiva risoluzione della problematica, in queste ore la ditta che si occupa della manutenzione degli impianti termici dei plessi comunali ha provveduto alla sostituzione della centralina della caldaia, riscontrando in fase di riaccensione un ulteriore guasto che ne impedisce il regolare funzionamento” spiegano dal municipio.

“Tenendo conto delle rigide temperature stagionali e dell’impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento nell’edificio scolastico, si è quindi ritenuto opportuno provvedere alla chiusura della scuola dell’infanzia Rodari fino a lunedì 6 novembre 2023 compreso”.

L’ordinanza è stata condivisa sin dalle prime ore del mattino con la Dirigenza scolastica che ne ha dato notizia alle famiglie interessate.