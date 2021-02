Si schianta in auto contro un palo e scappa via: multa e patente ritirata per 35enne

Un'auto finita contro un palo, in mezzo alla strada, a Limbiate e nessuno a bordo. Questa la scena che si sono trovati davanti gli agenti della polizia locale a Limbiate lunedì 1 febbraio quando sono intervenuti in via Verdi in seguito alla segnalazione di un sinistro stradale.

A bordo del mezzo - una Citroen - e sul posto gli agenti non hanno rinvenuto il conducente che si era dato alla fuga senza contattare le forze dell'ordine. Gli accertamenti avviati hanno permesso di risalire all'intestatario del veicolo, un 35enne italiano residente ad Alessandria ma rintracciato a Varedo dove è domiciliato. Per l'uomo è scattato il ritiro della patente e una multa.