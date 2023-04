Esce per andare a lavoro e non trova più la macchina: il furto sotto casa a Monza

Una brutta sorpresa. Anzi amara.

Ha parcheggiato la sua auto a pochi passi da casa e la mattina successiva quando è andato nel punto in cui l'aveva lasciata - uno stallo dei disabili tra l'altro, regolarmente occupato - non l'ha più trovata. Un episodio spiacevole avvenuto a Monza, ai danni di un cittadino che vive in città da quattro anni e fino ad oggi non aveva mai avuto brutte esperienze con i furti.

Il fatto è avvenuto tra martedì 18 e mercoledì 19 aprile e si tratta di una Alfa Romeo Giulietta del 2012, nera. La vettura era parcheggiata all'incrocio tra via de Chirico e via della Guerrina. "Sono a Monza da 4 anni è la prima volta che mi capita in tutta la mia vita" ha raccontato il cittadino a MonzaToday, denunciando il furto. "Ho lasciato la mia auto nel pomeriggio verso le 15 di martedì 18/04 poi sono sceso mercoledì 19/04 vero le 5.30 di mattina e non ho trovato più niente". La vettura, precisa il lettore, era parcheggiata anche in uno stallo riservato alle persone diversamente abili e legittimamente occupato, con tagliando esposto.

"Stavo andando a lavoro e mi sono trovato con questa brutta sorpresa e l'auto sparita".