Il ladro che entra in un negozio per rubare una torcia ma viene scoperto

E' entrato in un negozio e ha nascosto sotto la giacca un a torcia elettrica e due grossi lucchetti. Ma è stato scoperto e fermato dalla polizia locale intervenuta subito nel punto vendita.

I fatti risalgono a lunedì 20 febbraio quando nel primo pomeriggio è giunta alla centrale operativa della polizia locale di Bovisio Masciago una richiesta di intervento per un furto che si stava consumando nel negozio "Aumai" di Via Nazionale Dei Giovi. Gli agenti hanno fermato un 34enne, cittadino egiziano senza fissa dimora e con precedenti. L'uomo era stato intercettato e bloccato dall'addetto alla sicurezza proprio mentre stava cercando di scappare via dopo un furto.

Le immagini riprese dalle telecamere di sicrezza nel negozio hanno confermato il furto: il 34enne aveva nascosto sotto il giubbotto una torcia elettrica e due grossi lucchetti in metallo. Accompagnato in questura, è stato sottoposto al fotosegnalamento e denunciato.

"La Polizia Locale di Bovisio Masciago agli ordini del Comandante Borgotti, seppur attualmente ad organico ridotto, in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Varedo sta da tempo ormai cercando di intensificare la propria attività di pattugliamento del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione non solo delle violazioni al Codice Della Strada ma anche dei sempre più frequenti episodi di microcriminalità, in particolare i reati predatori quali furti e rapine nelle abitazioni o negli esercizi commerciali" fanno sapere dal municipio.