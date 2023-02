Le auto senza assicurazione che viaggiano sulle strade brianzole: tre multe in due ore

Tre auto sequestrate in meno di due ore e una pioggia di multe per auto che viaggiavano sulle strade della Brianza senza assicurazione. Giovedì mattina a Brugherio gli agenti della polizia locale hanno intercettato tre veicoli sprovvisti della copertura assicurativa.

Il primo controllo è scattato alle 10 in via Torazza con una Panda con al volante un 62enne che non aveva rinnovato l'assicurazione scaduta a novembre 2022. Per l'uomo è scattata una multa di 866 euro e il sequestro del mezzo.

Una mezz'ora dopo è stata la volta di una Peugeot 208 in via santa Margherita. Stessa sorte per la proprietaria del veicolo,una 34enne italiana residente a Brugherio: multa e sequestro del veicolo. A chiudere il trittico è arrivata una Citroen DS3 poco prima di mezzogiorno fermata in via Puccini. L'assicurazione era scaduta a ottobre il libretto era stato annotato anche per la violazione della revisione a settembre '22. Il 53enne che era la volante del mezzo è stato sanzionato per entrambe le violazioni. Anche in questo caso è scattato il sequestro e il fermo amministrativo.