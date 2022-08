Spacca i finestrini delle auto ma un cittadino lo vede e arrivano i carabinieri

Aveva preso di mira le auto parcheggiate davanti al nosocomio sperando di portare a causa un lauto bottino. Ma all'uomo è andata male. A vederlo compiere la razzia un cittadino che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.

Il fatto è accaduto sabato 27 agosto a Vimercate, protagonista un uomo di 42 anni di Briosco già noto alle forze dell'ordine. Dalle informazioni fornite dai carabinieri prontamente intervenuti l’uomo 'armato' di una pietra avrebbe spaccato il finestrino delle auto posteggiate davanti al nocosomio di Vimercate. Magro il bottino racimolato dal 42enne. Quando i carabinieri lo hanno fermato l'uomo aveva ancora in mano il sasso utilizzato come ‘ariete’ per rompere i vetri. Dopo il primo furto (una salopette da uomo marca Tucano del valore di circa 100 euro) non si sarebbe accontentato rompendo il finestrino di altre auto.

L'uomo - che nella nottata è stato ricoverato in ospedale per abuso di alcol - poi è stato trasferito in caserma. I carabinieri - dopo aver acquisito le denunce dei quattro proprietari delle auto e al termine delle formalità di rito - hanno dichiarato il 42enne in arresto con l'accusa di furto aggravato.

Su disposizione del pubblico ministero di turno della procura della Repubblica di Monza, nella mattinata del 29 agosto l’uomo è stato accompagnato al processo. Il giudice ha convalidato l'arresto.