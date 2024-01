Con l'auto sulle piste ciclabili: un brutto "vizio" per tanti monzesi

Utilizzare le ciclabili (con l'auto) alla stregua vie di scorrimento alternative per evitare il traffico sulle strade. Un pessima abitudine, un brutto "vizio" che fra i monzesi sembrerebbe però essere piuttosto comune.

A denunciarlo alla redazione di MonzaToday sono i referenti del Gruppo di Controllo di Vicinato che, telefonino alla mano, hanno pure ripreso una delle tante auto che quotidianamente sono solite usare in maniera impropria le piste ciclabili. Nel caso in questione la pista è quella che costeggia il canale Villoresi, parallela a via Massaua e con ingresso da via Medici. Nella quale, guardando le immagini del video, è visibile un'auto in procinto di fare manovra.

E, appunto, non si tratta di un caso isolato. "Succede anche in altre ciclabili della città - spiegano i referenti del gruppo - Come per esempio in via Tagliamento e, quasi tutti i giorni, su entrambi i tratti laterali ciclabili di viale Lombardia. È chiaro come gli automobilisti lo facciano solo ed esclusivamente per evitare il traffico".

Una situazione quanto mai pericolosa. E che lo è ancor di più se si pensa al fatto che nelle ciclabili, oltre all'affacciarsi delle pertinenze private, che richiedono cautela a chi le attraversa, ci sono anche incroci e attraversamenti. "Gli stessi, chiariscono ancora i referenti - dove spesso i ciclisti sfrecciano a tutta velocità, convinti di non dover condividere la strada con nessun veicolo e con i pedoni".

"Alla base del problema c'è il fatto che nelle ciclabili non ci sono sono archetti che limitano la velocità e che impedirebbero queste situazioni assurde. Oltre che, ovviamente, evitare l'ingresso delle auto". Uno scenario, insomma, che fa quasi pensare alle ciclabili come "terra di nessuno". E che per il Gruppo di Vicinato merita una presta attenzione e una puntuale soluzione. Oltre che un più giusto rispetto delle regole. Per salvaguardare l'incolumità di pedoni e ciclisti.