Il parcheggio preso di mira dai ladri e dai vandali: tagliate le gomme a 20 auto

Venti auto prese di mira dai vandali che si sono "divertiti" a tagliare tutte e quattro le gomme. Una brutta sorpresa quella che questa mattina, mercoledì 13 marzo, hanno trovato gli automobilisti che avevano posteggiato l’auto nel parcheggio vicino alla scuola materna e al nido Cazzaniga a Monza.

Un problema che, come racconta un residente alla redazione di MonzaToday, purtroppo prosegue da diverso tempo. “Purtroppo questo non è un episodio isolato. Sono numerosi i casi di atti vandalici, furti e scassi alle auto”. Episodi che, come riferisce l’uomo, avvengono in pieno giorno tra le 8 e le 9 del mattino quando i genitori parcheggiano l’auto e accompagnano i piccolini al nido o all’asilo. Poi, lasciato il figlio al scuola, all’uscita quando si dirigono al parcheggio per prendere l'auto (i più poi per andare al lavoro) trovano la brutta sorpresa: auto scassinate, oggetti rubati o come in questo caso veicoli con gli pneumatici a terra con dispendio di tempo e di denaro per i malcapitati.

L’uomo quindi sollecita l’installazione di una videocamera (“che riprenda le parti esterne e anche i parchetti”, precisa) così da evitare il ripetersi di questi spiacevoli episodi. Il fatto è stato denunciato anche sui social, sul gruppo facebook "Monza segnalazioni" dove qualcuno ha consigliato di segnalare il tutto anche alle forze dell'ordine e a inoltrare la richiesta dell'installazione di telecamere di videosorveglianza anche in comune.