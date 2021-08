Autoguidovie premia i clienti che si abbonano attraverso l'App

Premi per chi si abbona ad Autoguidovie. Dal 26 agosto coloro che acquisteranno un abbonamento 'Io viaggio ovunque in Lombardia' (nella versione mensile, trimestrale, o annuale) attraverso l'App di Autoguidovie riceverà un buono regalo Amazon.it.

Una volta scaricata l’App Autoguidovie è necessario registrarsi ed entrare nell’area riservata selezionando 'Area Premi'. Accettate le condizioni e acquistato il documento di viaggio si riceverà, entro 20 giorni, un buono regalo Amazon.it. Il valore del buono regalo è variabile: 10 euro per chi sottoscrive l'abbonamento mensile, 30 euro per chi sceglie il trimestrale, 100 euro per chi opta per l'annuale. La promozione è valida fino al 20 settembre ed è rivolta esclusivamente ai clienti maggiorenni.

"Il nostro obiettivo è da sempre raggiungere standard più elevati attraverso il progresso tecnologico e l’innovazione - dichiarano dall'azienda -. Ogni giorno, grazie all’App Autoguidovie, puntiamo a migliorare la relazione con il cliente: l’innovazione è nel nostro Dna".

L’applicazione di Autoguidovie è scaricabile gratuitamente su smartphone: offre la possibilità di veicolare promozioni, nuovi servizi, avvisi e aggiornamenti su orari e percorsi. Inoltre, dove è attivo il servizio è possibile prenotare il posto sull’autobus sfruttando così le potenzialità delle nuove tecnologie di comunicazione mobile.