Quattro nuovi autovelox a Usmate Velate. Nel comune brianzolo stanno per essere attivate quattro postazioni per la rilevazione della velocità: verranno installate, nelle prossime ore, nei tratti stradali a più alta criticità del territorio. Ad annunciarlo è una nota del municipio e l’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di contrastare l’alta velocità.

Le strade con gli autovelox a Usmate Velate

Le strade interessate sono: corso Italia, nella direttrice che dal municipio si collega verso Arcore, via Europa, via Vittorio Emanuele/ via Medaglie d’oro e via Manara. Qui verranno collocati gli autobox di colore arancione, destinati a contenere l’apparecchiatura autovelox per la rilevazione da parte della polizia locale della velocità dei veicoli in transito. Si tratta di strade urbane regolate dal limite di velocità di 50 km orari. La presenza degli autovelox avrà il compito di innalzare l’attenzione sul rispetto delle regole della strada.

“La sola volontà del comune – precisa il sindaco Lisa Mandelli – è quella di aumentare la sicurezza stradale, e conseguentemente quella ciclopedonale, laddove si è riscontrato un superamento sistematico dei limiti di velocità”. “Gli stessi cittadini avevano presentato diverse segnalazioni chiedendo un intervento del Comune in termini di sicurezza stradale – afferma Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – Così, dopo alcuni interventi strutturali per ridurre la velocità di transito fra cui la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato proprio in corso Italia, abbiamo deciso di intervenire con strumenti idonei atti a limitare, per quanto possibile, la velocità dei veicoli”.

Gli autovelox entreranno in funzione già nei prossimi giorni con l’obiettivo di dissuadere gli automobilisti dal mantenere comportamenti contrari al Codice della Strada: in particolare, in via Europa e in via Vittorio Emanuele l’intento è quello di implementare la sicurezza stradale nei pressi dell’ingresso pedonale nel bosco dei Colli Briantei e della scuola Rodari. Sulla base dei risultati derivanti dal posizionamento delle postazioni, l’amministrazione valuterà nei prossimi mesi ulteriori interventi in altri punti critici del territorio.