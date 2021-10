Addio al 'vampiro', una vita dedicata all'Avis e alla donazione

Brugherio piange il suo “vampiro”. È morto Franco Sangalli, storico volontario dell’Avis cittadina e figura storica anche al San Gerardo di Monza dove accoglieva i donatori che, quotidianamente, si recavano in ospedale per le donazioni.

Un soprannome, quello di “vampiro” di cui Sangalli andava fiero: si prelevava il sangue non per morire ma per salvare altre vite, era il messaggio che per un'intera esistenza ha comunicato a chi, la mattina, si recava al centro donatori. Una vita dedicata al volontariato e soprattutto all’Associazione volontari italiani del sangue.

“Dobbiamo davvero dire un grazie sincero e commosso a Franco Sangalli - ha scritto sui social il sindaco Marco Troiano - per la sua vita intensa e ricca di impegno, tutta dedicata al pensiero di poter fare qualcosa per far star bene gli altri. Ha diffuso per tutta la sua vita la cultura della donazione, spendendo grande passione ed energia per sensibilizzare i giovani”.

Il suo impegno nel 2016 è stato premiato anche con la benemerenza civica.

I funerali verranno celebrati mercoledì 6 ottobre alle 14.45 nella chiesa di San Bartolomeo.