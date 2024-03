Baby ladri in azione nei box del condominio: 2 minorenni arrestati e uno denunciato

Baby ladri in azione nel quartiere Cazzaniga: 2 giovanissimi sono stati arrestati e uno è stato denunciato. Il fatto è accaduto nella notte di martedì 19 marzo. L’allarme alla centrale operativa della polizia di Stato è arrivato intorno alle 2.45 quando un cittadino ha segnalato la presenza di 3 ragazzi che stavano scavalcando il cancello di una palazzina in via Donizetti passandosi una bicicletta.

La pattuglia è giunta immediatamente sul posto ed è riuscita ad intercettare i tre giovani, di cui 2 minorenni (di 15 e di 17 anni) originari dell’Egitto. Secondo quanto riferisce la questura durante il controllo i due ragazzini avrebbero mostrato un atteggiamento sospetto e uno dei due avrebbe buttato un coltello nell’aiuola, poi recuperato dagli agenti. Lo stesso avrebbe provato a fare il secondo giovane, ma i poliziotti lo hanno bloccato.

Il più piccolo dei tre, da subito collaborativo, avrebbe ammesso che il gruppo aveva già effettuato furti nei box di via Donizetti e in quelli di uno stabile nella vicina via Clementi, consegnando la refurtiva. Da ulteriori verifiche gli uomini della questura hanno scoperto che nella palazzina di via Donizetti c’era la saracinesca di un box completamente alzata e con segni di danneggiamento. Così come era stata forzata la portiera dell’auto parcheggiata nel garage. Inoltre il proprietario di uno dei box “visitati” in via Clementi aveva denunciato il furto di una bicicletta e di 6 pietre minerarie, che poi sarebbero state trovate in possesso dei ragazzi.

I 3 giovani (due 17enni e un 15enne) sono stati trasferiti in questura per l’identificazione. I due 17enni avevano precedenti per rapina e uno era in affidamento in prova ai Servizi sociali in una comunità della provincia di Brescia, dalla quale si era allontanato a novembre. Nessun precedente invece a carico del 15enne, che è stato denunciato in stato di libertà. I due 17enni invece, sono stati arrestati e accompagnati nel carcere minorile Beccaria di Milano e messi a disposizione della Procura presso il Tribunale dei Minori di Milano.