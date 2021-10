Nausea, vomito e dissenteria per alcuni bimbi dell'asilo: due finiscono al pronto soccorso

Nausea, vomito e dissenteria. Questi i sintomi accusati da alcuni bambini che a Villasanta frequentano una stessa sezione della scuola dell’infanzia comunale e per due di loro è stata necessaria una visita per accertamenti presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. A darne notizia è stata la stessa amministrazione comunale, venuta a conoscenza nella mattinata di giovedì del fatto. Ora sono in corso le verifiche del caso con il coinvolgimento di Ats e gli organi di controllo del servizio mensa: potrebbe trattarsi di una forma virale stagionale aggressiva ma al momento non è possibile escludere una eventuale intossicazione alimentare.

“Nella tarda mattinata odierna l'Amministrazione Comunale è stata informata che alcuni bambini di una stessa sezione di una scuola dell'Infanzia comunale hanno accusato nausea, vomito e dissenteria e che per due di questi è stato necessario ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Gerardo di Monza” si legge nella nota del comune. Sintomi “compatibili con un'aggressiva forma virale presente in questo periodo, ma anche con un'eventuale intossicazione alimentare” ha specificato il sindaco.

“In quanto responsabile della salute pubblica, mi preme rendere noti gli aspetti già accertati della questione e le azioni intraprese per fare chiarezza sulla situazione”. Dopo la segnalazione della Dirigenza Scolastica sono scattate le verifiche con la società Pellegrini (che gestisce il servizio mensa) e l'Università degli Studi di Milano (incaricata del controllo periodico della qualità del cibo somministrato in mensa).

“È stata quindi avviata la catena di controlli e di verifiche previste dai protocolli e per le quali attendiamo gli esiti” ha specificato il primo cittadino Luca Ornago. “Nell'ambito della prevista sorveglianza sanitaria, sono in corso contatti anche tra ATS e struttura scolastica e ATS e famiglie interessate, al fine di acquisire tutti gli elementi conoscitivi utili a formulare le valutazioni del caso ed orientare i conseguenti provvedimenti”. “Le indagini procedono dunque in tutte le direzioni previste. Ne attendiamo gli esiti e intanto apprendiamo con piacere che i due bimbi giunti al pronto soccorso sono stati dimessi al loro domicilio. Auguriamo loro una pronta guarigione” conclude la nota.