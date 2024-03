In Brianza ci sono 22 case popolari da assegnare: come partecipare al bando

Un bando per assegnare 22 case destinate ai servizi abitativi pubblici (avviso sap) in Brianza.

E' stato pubblicato il bando per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblicidisponibili nell’ambito territoriale di Seregno localizzate nei comuni di Seregno, Giussano, Meda, Seveso e Barlassina e di proprietà dei comuni di Seregno, Giussano, Meda, Seveso, Barlassina e Aler .

E' possibile presentare domanda per la graduatoria per l'assegnazione fino al prossimo 15 aprile 2024 (alle 14).

Dove sono le case da assegnare

Due appartamenti sono ubicati nel comune di Giussano, di proprietà comunale, 9 appartamenti a Seregno, quattro unità immobiliari ubicate nel comune di Meda, di cui 3 di proprietà Aler MB e una di proprietà comunale, 5 case ubicate nel comune di Seveso, di cui 4 di proprietà AlerMB e 1 di proprietà comunale e 2 a Barlassina, di proprietà comunale.

"La domanda può essere presentata per un’unità abitativa adeguata localizzata nel Comune di residenza del richiedente o anche nel Comune in cui il richiedente presta attività lavorativa, secondo quanto indicato all’articolo 9 comma 2 del regolamento regionale n. 4 del 2017 e s.m.i.. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel Comune di residenza e nel Comune di svolgimento dell’attività lavorativa, la domanda può essere presentata per un’unità abitativa adeguata localizzata in un altro Comune appartenente allo stesso Ambito territoriale del Comune di residenza o del Comune di svolgimento dell’attività lavorativa del richiedente" si legge nel bando dove sono indicati i requisiti per la richiesta e le indicazioni per la presentazione della domanda.

"I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di residenza, secondo quanto indicato all’articolo 9 comma 2 bis del regolamento regionale n. 4 del 2017 e s.m.i.. Se nel Comune di residenza non vi sono unità abitative o, se presenti, queste non sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare in condizione di indigenza può presentare domanda nel Comune di svolgimento dell’attività lavorativa o in un terzo Comune a scelta nell’Ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano Comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti".

Il bando può essere consultato a questo link.