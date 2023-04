Clienti con la droga nel bar e pregiudicati: locale chiuso dalla polizia in Brianza

Un altro locale chiuso in Brianza per motivi di ordine e sicurezza pubblica da parte del questore di Monza. Nella mattina di venerdì 7 aprile i poliziotti della questura di Monza e della Brianza della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza (UPAS) e i carabinieri hanno eseguito il provvedimento di chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) che dispone la chiusura di un bar di Muggiò per venti giorni.

Secondo quanto ricostruito dalla questura, sono stati dieci i controlli effettuati nel corso di cinque mesi, da ottobre 2022 a marzo 2023, nell'attività. E nel corso degli accertamenti sono stati identificati numerosi clienti del bar sul conto dei quali ci sarebbero precedenti di polizia per reati di associazione per delinquere, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, produzione e traffico di sostanze stupefacenti, furto, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi, guida sotto l’influenza dell’alcol, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, rissa, truffa, omicidio colposo, incendio, vilipendio alla Repubblica, atti persecutori, guida senza patente, violazione di domicilio, uso personale di sostanze stupefacenti.

In due dei controlli, il 19 novembre e il 21 ottobre 2022, nel corso di servizi mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, come specificato dalla questura, è stata trovata e sequestrata a carico di tre differenti avventoridell'hashish. Poco più di sei grammi in totale. Per questo motivo i clienti sono stati segnalati alla prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti.

"Sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 T.U.L.P.S, accertati i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico, nonchè l’incolumità delle persone, soprattutto giovanissimi, al fine di evitare il protrarsi delle predette e descritte condizioni di pericosità sociale, con riguardo alla esigenza obiettiva di tutelare la sicurezza delle persone, il Questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione dell’attività con chiusura per 20 giorni" concludono dalla questura". La settimana scorsa la chiusura era scattata per un bar a Biassono.