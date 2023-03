Raccoglie i cocci di vetro abbandonati sui marciapiedi per non far ferire il suo cane

Era da 3 settimane che quei cocci non venivano ritirati. Forse i resti di qualche serata alcolica, fatto sta che dopo 20 giorni il cittadino ha deciso di prendere scopa e paletta e di ripulire personalmente il marciapiede. Per evitare che il suo Ubaldo (un bellissimo esemplare di boxer di 8 anni) durante la passeggiata quotidiana si potesse ferire. Il fatto è accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 9 marzo, a Barlassina in via Montello. A prendere ramazza e paletta Claudio Trenta, residente in paese e molto attento alle temetiche e alle esigenze di Barlassina. L'uomo, infatti, è anche il fondatore della pagina Facebook "Succede a Barlassina... (ditelo al Trenta)". Una via che, peraltro, non è vicino a casa sua, ma a circa un km di distanza. Così che la mattina, prima di portare Ubaldo per la passeggiata in quella zona, ha caricato in auto paletta e scopa ed è andato a ripulire quell'angolo del suo amato paese.

"In quella via la pulizia della strada c'è il mercoledì - spiega -. Ma quei cocci non vengono raccolti da 3 settimane. Aveva già segnalato personalmente il problema agli uffici di competenza e a un amministratore comunale. Ma, a quanto pare, senza successo. Ieri la pulizia della strada non è stata fatta: questa mattina i cocci erano ancora sul marciapiede e a quel punto ho deciso di fare da solo. Ho preso scopa e paletta e li ho raccolti".